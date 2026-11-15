Potsdam (dpa/bb) – Brandenburg hat am Volkstrauertag der Opfer von Gewalt und Krieg gedacht. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke sprach von einem Tag des Innehaltens und erinnerte an jüngere Gewaltopfer. «Wir trauern heute auch um jene, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind», erklärte Liedtke bei Instagram. «Bad Freienwalde, Gosen-Neu Zittau, Ortrand und viele andere Orte in Brandenburg sind nicht vergessen.»

Nach einem mutmaßlichen Gewaltverbrechen wurde vor einer Woche die Leiche der 13-jährigen Lisa in Altglietzen, einem Ortsteil von Bad Freienwalde im Landkreis Märkisch-Oderland gefunden. In einer Schule in Gosen-Neu Zittau in Oder-Spree soll ein Mann Ende August seine 18 Jahre alte Ex-Freundin und einen 30 Jahre alten Erzieher getötet haben. In Ortrand in Oberspreewald-Lausitz wird ein 81-Jähriger verdächtigt, einen Mann und eine Frau umgebracht zu haben.





Innenminister: Gedenken ist kein Ritual

Innenminister Jan Redmann (CDU) rief zu aktiver Erinnerung auf. «Dieses Gedenken ist kein Ritual, das man abhakt. Es ist eine Entscheidung, die jede Generation neu treffen muss», schrieb Redmann bei Instagram. «Denn Frieden und Freiheit sind nichts, was man einmal gewinnt und dann besitzt.» Er denke

am Volkstrauertag auch an die, die im Dienst für die Sicherheit anderer ihr Leben verloren hätten.

Landrätin: Frieden beginnt in der Familie

Die Landrätin der Uckermark, Karina Dörk, stellte den Frieden bei einem Gedenken in Prenzlau in den Mittelpunkt. «Frieden ist unsere gemeinsame Verantwortung», sagte Dörk. Er beginne «in unseren Familien, in unseren Gemeinden und in unserem täglichen Miteinander».

Der Volkstrauertag wird jährlich zwei Sonntage vor dem ersten Advent mit zahlreichen Gottesdiensten, Kranzniederlegungen und Gedenkstunden in ganz Deutschland begangen.