Potsdam (dpa/bb) – In Brandenburg ist eine Volksinitiative für ein kostenloses Schulessen gestartet. Mindestens 20.000 gültige Unterschriften braucht das Bündnis, das vom Politiker Gregor Gysi (Linke) anwaltlich begleitet wird.

«Es ist ein wirksames Mittel gegen Kinderarmut und stärkt gleichzeitig das soziale Miteinander im Schulalltag», sagte die Vorständin des Bezirksverbands Potsdam der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Jane Baneth. «Wir sehen, dass Kinder teilweise hungrig in der Schule kommen.» Ein Schulessen koste derzeit zwischen vier und fünf Euro. Eltern mit zwei Kindern müssten so zwischen 170 und 200 Euro im Monat aufbringen, so Baneth.





Das Bündnis fordert die Einführung eines gebührenfreien und gesunden Mittagessens für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6. Kommt die nötige Zahl der Unterschriften zusammen, muss sich der Landtag mit dem Vorstoß beschäftigen. Ein erster Anlauf für eine Schulessen-Volksinitiative 2024 war wegen Formfehlern abgelehnt worden. Nun können erneut ein Jahr lang Unterschriften gesammelt werden.