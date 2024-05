Werder (dpa/bb) – Das Volksfest als Hauptbestandteil des Baumblütenfestes beginnt am Freitag in Werder. Auf mehreren Bühnen sind verschiedene Live-Auftritte geplant. Hinzu kommen Programmpunkte für Kinder und verschiedene Handwerksverkaufsstände. Das Baumblütenfest feiert in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen. In diesem Jahr wurde das Fest in drei Schwerpunkte unterteilt: Die Höfe und Gärten sind bereits seit Ende April für Besucher geöffnet. Daneben gab es einen Rummel und nun das Volksfest, das am Sonntag abschließt. Dann endet auch das gesamte Baumblütenfest für dieses Jahr.