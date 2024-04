Berlin (dpa) – Mit einer Gedenkfeier will die Berliner Volksbühne an ihren überraschend gestorbenen Intendanten René Pollesch erinnern. Die Veranstaltung mit dem Titel «Schmeiß dein Ego weg und feier was du liebst – Für René» ist für den 25. April (Donnerstag) geplant. Es solle ein Zusammenkommen werden, sagte eine Sprecherin der Volksbühne am Donnerstag. Geplant sei auch ein Open-Air-Teil. Tickets seien ab dem 18. April verfügbar. Weitere Details zur Feier müssten noch geklärt werden.

Pollesch war Ende Februar unerwartet im Alter von 61 Jahren gestorben. In der Theater- und Kulturszene hatte es zahlreiche Reaktionen gegeben. Pollesch war einer der großen Dramatiker und Regisseure der deutschen Theaterszene. Er kannte die Berliner Volksbühne wie kaum ein anderer, als er die Leitung des Hauses im Jahr 2021 übernahm.