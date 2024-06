Berlin (dpa/bb) – Am Ende war die Begeisterung der Fußballfans groß und von der Bühne am Brandenburger Tor in Berlin sang ein Chor den großen Begeisterungshit «Tage wie dieser». Mehr als zehntausend Menschen feierten am Mittwochabend auf den beiden Fanmeilen im Regierungsviertel den Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft über Ungarn und den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Europameisterschaft.

Schon ab dem Nachmittag hatten sich die Fanzonen vor dem Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude immer mehr gefüllt. Pünktlich vor Spielbeginn endete auch der Regen in Berlin. Konkretere Angaben über die Zahl der Menschen auf der Straße des 17. Juni gab es vom Veranstalter zunächst nicht. Laut UEFA fasst der Bereich maximal rund 30 000 Menschen, eine Erweiterung sei aber möglich.

Eine Polizeisprecherin sagte, der Abend sei völlig ruhig verlaufen. 2100 Polizisten waren rund um die Übertragungen der EM-Spiele am Mittwoch in Berlin im Einsatz. Unterstützung kam aus mehreren deutschen Bundesländern und aus Österreich.

Zahlreiche der überwiegend jungen Fans waren mit Deutschlandfahnen, Nationaltrikots, Hüten, Ketten oder Perücken in Schwarz-Rot-Gold und anderen Fanartikeln gekommen. Ungarische Fahnen waren kaum zu sehen.

Nach 22 Minuten dann der erste große Jubel beim ersten Tor der Deutschen gegen Ungarn. Überhaupt gab es viel Gründe für Beifall bei den Besuchern: Ein ungarisches Tor, das doch abseits war – Jubel, Niclas Füllkrug wird eingewechselt – Jubel, das zweite deutsche Tor – noch mehr Jubel. Nach Spielschluss strömten die Fans aber schnell davon, nur vor einigen Kameras wurde noch wild getanzt. Und von der Bühne sang der Chor: «Völlig losgelöst von der Erde.»