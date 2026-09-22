Berlin (dpa/bb) – Ein Vierjähriger ist in Berlin-Reinickendorf von einem Auto angefahren und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich das Kind am Montagnachmittag an einer Kreuzung losgerissen und plötzlich auf die Straße gerannt sein, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge lief das Kind zwischen wartenden Autos hindurch und wurde von dem Wagen eines 19-Jährigen angefahren. Der Fahrer versuchte noch zu bremsen, konnte den Unfall aber nicht verhindern. Das Kind erlitt Verletzungen am Kopf und im Beckenbereich und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.



