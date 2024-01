Potsdam/Cottbus (dpa/bb) – Die vier Oberbürgermeister Brandenburgs stellen sich hinter den Aufruf «Brandenburg zeigt Haltung!» gegen Rechtsextremismus und für ein demokratisches und weltoffenes Miteinander. Der Aufruf wurde am vergangenen Dienstag gestartet. Mehr als 110 Organisationen zählen zu den Erstunterzeichnenden.

Hintergrund ist ein Bericht des Medienhauses Correctiv. Es hatte ein Treffen radikaler Rechter am 25. November in Potsdam öffentlich gemacht, an dem AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen hatten. Der frühere Kopf der Identitären Bewegung in Österreich, Martin Sellner, hatte bei dem Treffen nach eigenen Angaben über «Remigration» gesprochen. Wenn Rechtsextremisten diesen Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll – auch unter Zwang.

Für den Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) ist es ein wichtiges Zeichen, dass sich Vertreter von Verwaltung und Politik gleichermaßen hinter den Aufruf gegen Rechtsextremismus stellen. «Es ist wichtig, all jenen, die persönlich von diesen perfiden Plänen betroffen wären, zu zeigen: Wir stehen an eurer Seite! Ihr könnt euch auf uns verlassen», erklärte Schubert laut Mitteilung. Denjenigen, die an der Demokratie zweifelten, müsse die Sicherheit gegeben werden, dass diese die bessere und einzige Alternative für ein zukunftsfähiges Land sei.

Auch der Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Schick (SPD) und der OB von Frankfurt (Oder), René Wilke (Linke), unterstützen den Aufruf. Die vielen Herausforderungen und «manche Überforderungen» brauchten ein gemeinsames, respektvolles, demokratisches Ringen, erklärte Wilke. Das erfordere auch Kompromisse. «Aber es geht nur miteinander statt gegeneinander», machte er deutlich.

Für Schick ist vor allem Haltung wichtig – ob am Arbeitsplatz, in der Familie oder im Freundeskreis. Es gehe um nicht weniger als den demokratischen Grundkonsens. «Dazu zählt eine faire und weniger eingrenzende Streitkultur, die dennoch Grenzen klar benennt: Extremismus, vor allem der Rechtsextremismus, der unsere Entwicklung gefährdet.»

Steffen Scheller (CDU), Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel, ergänzte: «Wir treten gemeinsam für Freiheit, Demokratie und Toleranz ein. Das hat Brandenburg und ganz Deutschland in der Vergangenheit stark gemacht.» Diese Werte gelte es zu erhalten und zu verteidigen.