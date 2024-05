Rathenow (dpa/bb) – Vier Kinder und ein 35-jähriger Mann sind am Donnerstag bei einem Brand in Rathenow (Landkreis Havelland) verletzt worden. Feuerwehrleute retteten die fünf Bewohner aus einem Mehrfamilienhaus, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Eine Wohnung stand am frühen Nachmittag in Flammen. Alle weiteren Bewohner im Mehrparteienhaus wurden evakuiert. Die fünf Verletzten kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Zur Brandursache ermittelt die Polizei noch.