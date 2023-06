Sedlitz (dpa/bb) – Ein vier Jahre alter Junge ist in Sedlitz (Oberspreewald-Lausitz) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Als der Junge am Mittwochabend auf einer Straße in einem Wohngebiet aus dem Auto stieg, wurde er durch einen nachfolgenden Wagen erfasst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Vierjährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.