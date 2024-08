Berlin (dpa) – Wie schon im Vorjahr eröffnet Union Berlin die neue Bundesliga-Saison gegen den FSV Mainz 05. Dieses Mal treten die Eisernen aber auswärts an und zwar am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Und der Chefcoach saß letztes Jahr noch beim Gegner auf der Bank. Mindestens 2.619 Union-Anhänger werden die Mannschaft begleiten.

Rückkehr: Unions neuer Trainer Bo Svensson hat sich in Mainz einen Namen gemacht. Als Verteidiger trug er zwischen 2007 und 2014 das Trikot der Profis (122 Pflichtspiele). Von 2015 bis 2017 war er Co- bzw. Nachwuchstrainer in Mainz. Vom 4. Januar 2021 bis zum 2. November 2023 betreute er die Bundesliga-Elf des Vereins in 104 Pflichtspielen. Auch Unions Co-Trainer Babak Keyhanfar und Spielanalyst Tijan Nije waren früher in Mainz tätig.

Novum: Im sechsten Bundesligajahr muss Union erstmals am ersten Spieltag auswärts antreten. Bisher starteten die Köpenicker immer mit einem Heimspiel in die Spielzeit.

Gedreht: Wie am ersten Spieltag der Vorsaison spielt Union gegen Mainz. Am 20. August 2023 stürmte Union durch einen 4:1-Erfolg nach einem Dreierpack von Kevin Behrens (jetzt VfL Wolfsburg) und einem Tor von Milos Pantovic (jetzt KSV Eupen) auf Rang drei. Union-Schlussmann Frederik Rönnow hielt zwei Elfmeter, die jeweils der Mainzer Ludovic Ajorque (jetzt Stade Brest) getreten hatte. Am Ende schafften beide Teams den Klassenerhalt nur knapp.

Bilanz: Von zehn Bundesligaspielen gegen Mainz hat Union bislang erst eine Partie verloren. Auswärts stehen für die Hauptstädter zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage am 6. Februar 2021 (0:1) zu Buche. Mainz ist aktuell seit neun Bundesligaspielen ohne Niederlage.