Potsdam (dpa/bb) – Vier Brandenburger sind am Montag mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet worden. Die vier Orden gingen nach Angaben der Staatskanzlei an den Leiter der Musikschule Hennigsdorf, einen Kirchenmusikdirektor aus Schöneiche sowie ein Ehepaar aus Königs Wusterhausen, das sich insbesondere im kirchlichen und sozialen Bereich engagiert. Die beiden sind zudem im örtlichen Posaunenchor aktiv.

Alle vier hätten «eine musische Komponente in ihrem Engagement», sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke, der die Ehrung im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vornahm. Sie schafften gemeinsame Erlebnisse. Menschen miteinander zu verbinden und Orte für die Begegnung zu schaffen, sei gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, so Woidke. «Dies haben die Geehrten in bester Weise getan und damit etwas zum Leben in Ihrem persönlichen Umfeld und darüber hinaus beigetragen.»