Berlin (dpa/bb) – Eine 66-Jährige hat bei einem Unfall in Berlin-Mitte auf der Karl-Marx-Allee Richtung Alexanderplatz gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Frau habe aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und sei damit gegen einen geparkten Wagen gestoßen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. In dem Auto saß ein 58 Jahre alter Fahrer. Durch den Aufprall am Dienstagnachmittag wurde das Auto der Seniorin zurückgeschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau kam mit Verletzungen an Brust und Hals ins Krankenhaus, der 58-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort versorgt.

Durch den Aufprall wurden weitere Fahrzeuge beschädigt, der Sachschaden an den vier beteiligten Fahrzeugen war zunächst unbekannt. Die Fahrbahn wurde für vier Stunden gesperrt.