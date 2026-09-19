Berlin (dpa/bb) – Viele Wolken und etwas Regen bestimmen das Wetter in den kommenden Tagen in Berlin und Brandenburg. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es heute vor allem in den nördlichen Landesteilen bis zum Mittag gelegentlich regnen. Am Nachmittag lockern die Wolken auf, teilweise zeigt sich dann sogar die Sonne. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 und 22 Grad.

Der Sonntag startet stark bewölkt und mit Regen, der sich von Nordwest nach Südost ausbreitet. Im Verlauf des Tages ziehen die Niederschläge in Richtung Süden ab und die Wolken lockern etwas auf. Der DWD rechnet dann nur noch mit einzelnen Schauern. Örtlich kann es aber zu Gewittern kommen.





Auch der Wind frischt den Angaben zufolge am Sonntag auf: Die Wetterexperten erwarten teils starke bis stürmische Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen voraussichtlich zwischen 19 und 21 Grad.

Auch die kommende Woche startet grau: Der DWD erwartet am Montag wechselnde Bewölkung und vereinzelte Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 19 Grad, bei teils frischem Wind und teilweisen Windböen.