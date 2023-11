Neuruppin (dpa/bb) – Aufgrund von Schnee und Glätte hat es zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh viele Unfälle in den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz gegeben. Fünfzehn witterungsbedingte Unfälle seien in dieser Zeit zu verzeichnen gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen. Obwohl sich die Autos bei einigen dieser Unfälle sogar überschlugen, wurde nach Polizeiangaben niemand schwer verletzt. Mit der Auswertung der Unfälle ist die Polizei am Donnerstagmorgen beschäftigt.