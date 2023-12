Potsdam (dpa/bb) – Auch während der Feiertage herrscht auf den Geburtsstationen der Kliniken in Berlin und Brandenburg in der Regel Hochbetrieb. So kamen an Heiligabend des vergangenen Jahres in Berlin 95 und in Brandenburg 31 Kinder zur Welt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Kurz vor dem Jahreswechsel und somit noch mit dem Geburtsjahr 2022 wurden in Berlin 82 und in Brandenburg 29 Babys geboren.