Berlin (dpa/bb) – Die neuen kostenlosen Drogentests in Berlin sind zum Start akzeptiert und nachgefragt worden. Dabei ergaben die Laboranalysen mancher Rauschgift-Proben die Beimischung unbekannter Stoffe, Verunreinigungen mit bekannten Stoffen oder zu hohe Dosierungen. Das sogenannte Drugchecking begann am 6. Juni im Routinebetrieb, seitdem wurden an den beiden regulären Sprechstunden-Tagen 83 Rauschgiftproben zur Laboranalyse abgegeben, teilte die Senatsgesundheitsverwaltung mit. Zuvor waren im Probebetrieb im April und Mai 70 Proben analysiert worden.

Am meisten wurden demnach die Partydrogen Ecstasy (MDMA – Methylendioxymethamphetamin) und Speed (Amphetamin-Koffein-Mischungen) abgegeben. Es folgten Kokain, das Tier-Narkosemittel Ketamin, Crystal Meth (Methamphetamin) und weitere chemische Partydrogen. Über manche Proben, die mit weiteren gefährlichen Stoffen verunreinigt oder fehldeklariert waren, sowie über besonders hoch dosierte Ecstasy-Tabletten veröffentlichten die Betreiber Warnungen auf der Internetseite des Projekts (www.drugchecking.berlin).