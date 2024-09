Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Spätsommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein bestimmen weiterhin die Wetterlage in Berlin und Brandenburg. Regen wird nicht erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zeitweise tritt böiger Wind auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 29 und 32 Grad.

Nachts ziehen Wolkenfelder durch, dabei bleibt es trocken. Es kühlt auf Tiefstwerte zwischen 14 und 18 Grad ab.

Weiter hohe Temperaturen am Wochenende

Auch am Samstag hält sich die Sonne hartnäckig am Himmel, zum Teil treten einige Wolkenfelder auf. Es werden Höchstwerte zwischen 30 und 32 Grad erwartet. In der Nacht zum Sonntag bleibt es wolkenlos und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 16 und 19 Grad.

Der Sonntag wird laut DWD heiter und trocken, ab dem Nachmittag besteht im Westen eine geringe Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit. Die Temperaturen liegen zwischen 30 und 32 Grad. In der wird es wechselnd bewölkt und überwiegend trocken. Es werden Tiefstwerte zwischen 17 und 20 Grad erwartet.