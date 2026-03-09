Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Berlin und Brandenburg starten mit viel Sonne in die neue Woche. Dabei bleibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch in den nächsten Tagen frühlingshaft und freundlich. Frostige Morgenstunden sowie vereinzelter nächtlicher Regen trüben die Aussichten kaum.

Die Temperaturen klettern von minus 2 Grad am Montagmorgen auf 15 bis 18 Grad am Tag. Indessen ist es überwiegend heiter und nur vereinzelt bewölkt. In der Nacht zu Dienstag können sich einzelne Nebelfelder bilden. Die Werte sinken knapp unter den Gefrierpunkt.





Dienstag und Mittwoch ändert sich kaum etwas an den Aussichten: Bei Höchstwerten von 18 Grad gibt es viel Sonnenschein, der sich örtlich mit Wolken abwechseln kann. Dabei bleibt es zunächst noch trocken. In der Nacht auf Donnerstag kann es zeitweise regnen. Die nächtlichen Temperaturen steigen auf 1 bis 6 Grad an. Am Freitagmorgen ist laut DWD schon kein Regen mehr in Sicht.