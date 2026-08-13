Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Die Temperaturen in Berlin und Brandenburg legen in den kommenden Tagen zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet heute Höchstwerte zwischen 28 und 30 Grad. Am Samstag sind demnach sogar bis zu 36 Grad möglich.

Der heutige Donnerstag startet meist sonnig, bei schwachem Wind aus östlicher Richtung. In der Nacht rechnet der DWD mit einem überwiegend klaren Himmel und nur wenigen Wolken. Die Temperaturen fallen auf 16 bis 11 Grad.





Hitze und Sonnenschein erwartet

Am Freitag wird es laut DWD noch etwas heißer: Die Höchsttemperaturen erreichen demnach voraussichtlich Werte zwischen 32 und 34 Grad. Der Prognose zufolge scheint weiterhin die Sonne, bei schwachem Wind. Auch die Nacht bleibt vorwiegend klar, bei Temperaturen zwischen 18 und 14 Grad.

Den nächsten Temperaturanstieg bringt der Samstag. Der Wetterdienst erwartet Höchstwerte zwischen 33 und 36 Grad. Der Prognose zufolge gibt es zunächst viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Im Verlauf des Tages ziehen dann mehr Wolken auf, in der Prignitz sind demnach Schauer möglich.

Wann es regnet

In der Nacht zum Sonntag wird es laut DWD dann verbreiteter nass. Von der Nordhälfte der Region zieht demnach voraussichtlich schauerartiger und teils gewittriger Regen in Richtung Osten. Die Tiefstwerte liegen bei 19 und 16 Grad, bei einem stark bewölkten bis bedeckten Himmel.