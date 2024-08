Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Viel Sonne erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Dienstag. Dabei bleibt es regenfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Südwesten Brandenburgs kommt es zu einer starken Wärmebelastung. Es weht nur ein schwacher Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 29 und 33 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch ziehen einige Wolken auf, im Westen Brandenburgs sind Schauer möglich. Die Temperaturen fallen laut DWD auf Werte zwischen 15 und 20 Grad.

Ähnlich zeigt sich das Wetter auch in der ersten Tageshälfte am Mittwoch. Erst zum Nachmittag und Abend treten vor allem in der Westhälfte Brandenburgs Quellwolken auf, örtlich kommt es zu Schauer und einzelnen Gewitter mit Unwetterpotential. Es bleibt heiß – bei Temperaturen zwischen 29 und 33 Grad.

Nachts wird es laut DWD wechselnd bis stark bewölkt, lokal sind Schauer oder Gewitter möglich. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad ab.