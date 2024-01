Schönefeld (dpa/bb) – Die Bundespolizei hat am Haupstadtflughafen BER einen verurteilten Straftäter festgenommen. Der 51-Jährige wurde 1997 wegen versuchten Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von elf Jahren verurteilt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde der Mann im Jahr 2006 abgeschoben. Am Mittwochabend wurde er bei der Einreise eines Fluges aus Belgrad kontrolliert.

Dabei wurde festgestellt, dass ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag. Den Angaben zufolge hat er nach erfolgter Wiedereinreise noch eine Reststrafe von rund zwei Jahren (746 Tage) zu verbüßen. Der Mann wurde am Donnerstag in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.