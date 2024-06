Berlin (dpa/bb) – Fußball-Zweitligist Hertha BSC bindet Nachwuchsstürmer Oliver Rölke langfristig an den Verein. Der 19 Jahre alte Mittelstürmer unterschrieb einen Profivertrag bis 2027, wie der Verein am Montag mitteilte. Rölke hat in der abgelaufenen Saison für die U19 in 18 Pflichtspielen 20 Treffer erzielt.

«Wir freuen uns sehr, ein weiteres Eigengewächs aus unserer Akademie auf dem Weg in den Profibereich begleiten zu können. Oliver stellt mit seiner Größe sowie seinem Abschluss ein sehr spannendes Spielerprofil dar – zumal sein Potenzial noch deutlich mehr verspricht», sagte Sportdirektor Benjamin Weber. «Oliver hat seinen Torriecher mit einer herausragenden Quote untermauert. Er ist ein echter Neuner.»

Der 1,92 Meter lange Rölke war 2016 von Stern Marienfelde zu Hertha gewechselt. Der Mittelstürmer ist in der kommenden Saison für Einsätze in der U23 vorgesehen. Die spielt in der Regionalliga Nordost. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit kam Rölke, dessen Bruder seit 2015 bei Hertha unter Vertrag steht, schon sechsmal als Joker zum Einsatz.