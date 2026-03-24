Berlin (dpa) – Basketball-Bundesligist Alba Berlin und Martynas Echodas haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des Einjahresvertrages geeinigt. Der litauische Center, der nach einer Knieverletzung erst im Dezember erstmals in den Spielbetrieb einsteigen konnte, kehrt in seine Heimat und zu seinem ehemaligen Verein Rytas Vilnius zurück, wie der Verein aus der litauischen Hauptstadt mitteilte.

Der 28 Jahre alte Echodas absolvierte lediglich 13 Spiele in der Bundesliga und kam sechsmal auf internationalem Parkett in der Champions League zum Einsatz. In Vilnius spielte der 2,08 Meter lange Center bereits von 2017 bis 2021 sowie von 2022 bis 2024 und wurde 2024 litauischer Meister.



