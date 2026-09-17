Berlin (dpa/bb) – Zwei bewaffnete Räuber haben im Berliner Westen versucht, ein Hotel auszurauben. Die jungen Männer betraten in der Nacht ein Hotel im Ortsteil Siemensstadt und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld, wie die Polizei mitteilte. Als der Rezeptionist ihnen die Herausgabe verweigerte, schlugen sie ihm ins Gesicht.

Dem Angegriffenen gelang laut Polizei die Flucht. Das Duo versuchte, die Kasse gewaltsam zu öffnen, allerdings vergeblich. Die Täter flüchteten. Der 25 Jahre alte Rezeptionist wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen versuchten schweren Raubs.



