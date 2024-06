Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Lichtenberg sollen mehrere Menschen versucht haben, ein Haus zu besetzen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, sei das Gebäude in der Wallensteinstraße am Donnerstagnachmittag von der Polizei geräumt worden. Zwischen fünf und neun Personen seien festgenommen worden, hieß es. Zu einem möglichen politischen Hintergrund der versuchten Besetzung konnte die Polizei zunächst keine Auskunft geben. Zunächst berichtete die «BZ».