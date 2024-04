Berlin (dpa) – Über 11.500 Läufer werden am kommenden Sonntag die verschiedenen Distanzen beim S 25 Berlin absolvieren. Das sind 3000 Teilnehmer mehr als im Vorjahr, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Nachmeldungen sind sogar noch bis eine Stunde vor dem Start am Sonntagmorgen möglich. Gestartet wird um 9.30 Uhr, um 10.00 Uhr sowie um 10.15 Uhr. Das Ziel befindet sich im Olympiastadion.

Das 1981 erstmals als «25 km de Berlin» ausgetragene Event gilt als Deutschlands ältester Citylauf. Bei der Premiere waren 3000 Teilnehmer am Start. Bei der aktuellen Auflage können Strecken über zehn Kilometer, die Halbmarathon-Distanz, die traditionellen 25 Kilometer sowie ein Staffel-Wettbewerb (5×5 Kilometer) absolviert werden. Der rund zwei Kilometer lange Lauf für 600 Kinder ist bereits seit Wochen ausgebucht. Für Einsteiger bietet sich zum zweiten Mal eine fünf Kilometer kurze Strecke an.