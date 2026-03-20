Oranienburg (dpa/bb) – Der Backofen sollte richtig sauber werden, am Ende war eine ganze Wohnung unbewohnbar: In Oranienburg (Landkreis Oberhavel) ist die Selbstreinigung (Pyrolyse) eines Backofens mächtig schiefgegangen. Weil die 44-jährige Bewohnerin zusätzlich ein Reinigungsmittel in den Ofen gestellt hatte, kam es am Donnerstag zu einer Verpuffung.

Zwar wurde die Frau nach Angaben der Polizeidirektion Nord durch den Feuerstoß nur leicht verletzt. Jedoch wurde eine Wand in der Wohnung so stark beschädigt, dass die erst mehrere Stunden nach der Verpuffung informierte Feuerwehr das Haus in Sorge um die Statik evakuieren ließ. Nach etwa vier Stunden konnten alle Hausbewohner zurück in ihre Wohnungen.





«Pyrolyse» bezeichnet ein Selbstreinigungsverfahren für Backöfen, bei dem der Innenraum so stark erhitzt wird, dass Verunreinigungen verbrennen und danach leicht entfernt werden können.