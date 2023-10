Werder/Havel (dpa) – Ein mit einer Machete und einer Gasdruckpistole bewaffneter 18-Jähriger hat einen Großeinsatz der Polizei auf dem Bahnhof Werder/Havel nahe Berlin ausgelöst. Er wurde am Dienstag verhaftet. Der junge Mann sei am Montagmittag dabei beobachtet worden, wie er sich auf dem Bahnsteig vermummte, sagte ein Polizeisprecher. Zudem habe er waffenähnliche Gegenstände unter seiner Kleidung getragen. Daher löste ein Zeuge den Notruf aus.

Daraufhin sei die Polizei mit starken Kräften ausgerückt und habe den 18-Jährigen festgenommen, berichtete der Sprecher. Zunächst seien bei ihm keine Waffen entdeckt worden. Bei der Suche in der Umgebung des Bahnhofs wurden dann aber die Gasdruckpistole und die Machete gefunden, wie es hieß. Weil gegen den 18-Jährigen ein Haftbefehl in anderer Sache vorliege, sei er am Dienstag in ein Gefängnis gebracht worden, berichtete der Polizeisprecher. Gegen ihn werde wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Zum Motiv sei noch nichts bekannt. Zunächst hatte der RBB über die Inhaftierung berichtet.

Der Notruf wurde laut Polizei um 12.53 Uhr ausgelöst. Wegen des Einsatzes war der Zugverkehr mehrere Stunden lang gestört.