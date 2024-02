Berlin (dpa/bb) – Vermummte haben an einer Kreuzung in Berlin-Friedrichshain versucht, rund 20 Nadelbäume anzuzünden. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, dass ein Zeuge die Beamten am Dienstagabend alarmiert habe. Demnach haben vier dunkel gekleidete Menschen aus einem Wohnhaus in der Rigaer Straße Nadelbäume auf eine Kreuzung getragen. Dort hätten sie die Bäume mit einer Flüssigkeit übergossen und versucht, sie in Brand zu setzen. Nach einer kurzen Stichflamme seien die Nadelbäume jedoch von selbst erloschen. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte mussten nichts mehr löschen. Die Polizei habe sich um die Entsorgung der etwa 20 Bäume gekümmert. Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Brandstifter laufen, auch der Staatsschutz sei eingeschaltet.