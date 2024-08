Berlin (dpa/bb) – Ein nach einem Bootsausflug vermisster 29-Jähriger ist tot im Wannsee gefunden worden. Der Mann war nach einem Badeunfall am Mittwoch verschwunden, wie die Polizei Berlin mitteilte. Feuerwehrleute bargen am Samstagmorgen die im Wasser treibende Leiche des Mannes und brachten sie in ein Institut für Rechtsmedizin, wie es hieß.

Der 29-Jährige war am Mittwoch mit einer befreundeten Familie mit einem Tretboot auf dem Großen Wannsee unterwegs gewesen. Das Boot befand sich nach Polizeiangaben etwa 150 bis 200 Meter vom Ufer entfernt. Als ein Ausflugsschiff in unmittelbarer Nähe vorbeifuhr, soll der 29-Jährige im Wasser gewesen sein. Danach war er verschwunden. Feuerwehr, Wasserschutzpolizei, DLRG und Taucher hatten intensiv nach dem Mann gesucht.