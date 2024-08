Berlin (dpa/bb) – Eine seit Wochen vermisste 15-jährige Jugendliche aus Bautzen (Sachsen) könnte sich in Berlin aufhalten. Entsprechende Hinweise deuteten darauf hin, teilte die Berliner Polizei mit und veröffentlichte die Fahndungsmeldung aus Sachsen.

Demnach wurde Nicola R. das letzte Mal am 25. Juni in Bautzen gesehen. Anfang Juli ging die Polizei noch davon aus, dass sie sich in Dresden aufhielt. Die 15-Jährige ist 1,60 bis 165 Meter groß und hatte zuletzt lange, gewellte blonde Haare. Auf dem Fahndungsbild trägt sie eine Brille.

Erst am Sonntag hatte die Berliner Polizei um Unterstützung bei der Suche nach einem elfjährigen Mädchen aus Frankfurt am Main gebeten. Lea Z. war am vergangenen Mittwoch von zu Hause weggelaufen und wurde am Freitag von der Polizei in Berlin aufgegriffen und dem Kindernotdienst in Kreuzberg übergeben. Am Samstagvormittag wurde sie vom Kindernotdienst als vermisst gemeldet. Die Polizei betonte: «Sie wirkt deutlich älter, sowohl von ihrer äußeren Erscheinung als auch vom Auftreten her.» Geschätzt werde sie auf 14 bis 16 Jahre.