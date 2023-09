Elsterwerda (dpa/bb) – Ein vermeintliches Krokodil hat in Elsterwerda (Elbe-Elster) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Am Morgen habe die Polizei einen entsprechenden Anruf bekommen, teilte die Polizeidirektion Süd am Donnerstag mit. Passanten hatten den Angaben zufolge ein Krokodil gesichtet und den Notruf gewählt. Allerdings konnte bereits Entwarnung gegeben werden, noch bevor die alarmierten Polizeibeamten am Ort eintrafen. Die Passanten hatten sich dem Objekt genähert und dabei erkannt, dass das Krokodil aus Kunststoff war. Der Funkstreifenwagen und die hinzugerufenen Ordnungsamtsmitarbeiter drehten daher wieder ab.