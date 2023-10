Berlin (dpa/bb) – Hertha BSC muss vorerst auf Jungstar Bence Dardai verzichten. Beim 3:1 gegen den SC Paderborn am Samstag verletzte sich der 17-Jährige in einem Zweikampf am rechten Sprunggelenk, wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte. Das habe eine MRT-Untersuchung ergeben. Genauere Angaben zur Ausfallzeit machte Hertha wie üblich nicht.

Trainer und Vater Pal Dardai hatte sich schon nach der Partie besorgt gezeigt: «Er sieht nicht gut aus. Er ist im Krankenhaus.» Der Ausfall des U17-Europameisters vergrößert Hertha Sorgen im offensiven Mittelfeld. Seit Mitte September fehlt schon Palko Dardai aufgrund einer Bänderverletzung. Ibrahim Maza ist ebenfalls wegen einer Verletzung nicht verfügbar.