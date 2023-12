Berlin (dpa/bb) – In Berlin hat es kurz vor Silvester weitere Vorfälle mit Böllern gegeben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen drei Männer am Donnerstagabend in Kreuzberg aus einem Auto heraus Böller auf einen Bus der Linie M29 sowie auf aussteigende Fahrgäste geschossen haben. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Die Polizei stellte den 19 Jahre alten Fahrer des Autos und einen weiteren 20 Jahre alten Tatverdächtigen am Leuschnerdamm. Im Kofferraum des Autos fanden Beamte demnach weitere Pyrotechnik.

Gut eine Stunde später soll eine Gruppe aus 10 bis 15 Jugendlichen auf einem Kinderspielplatz im Schustehruspark in Charlottenburg ebenfalls unerlaubt Feuerwerkskörper gezündet haben. Als eine Frau und zwei Männer die Gruppe baten, mit der Knallerei aufzuhören, wurden sie von den Jugendlichen getreten und geschlagen – im Anschluss seien die bisher unbekannten Täter geflüchtet. Die Frau und einer der Männer kamen mit schweren Verletzungen an Kopf und Nacken in ein Krankenhaus. Der andere Mann wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt zu den Vorfällen.