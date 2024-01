Berlin (dpa/bb) – Bei Bränden in zwei Wohnungen in Berlin-Spandau ist ein Bewohner lebensgefährlich und ein weiterer Mann schwer verletzt worden. In einer Wohnung im Ortsteil Falkenhagener Feld im Osningweg brach am Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Feuerwehrleute löschten die Flammen und retteten einen 67-jährigen Mann. Mit lebensgefährlichen Brandverletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht zu Donnerstag brannte es in Hakenfelde in einer Wohnung in der Schönwalder Allee. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein schwer verletzter 67-jähriger Mieter wurde in einem Rettungswagen behandelt und dann ebenfalls mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.