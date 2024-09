Berlin (dpa/bb) – In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Mitte haben mehrere Menschen Augen- und Atemwegsreizungen erlitten. Die Ursache dafür sei noch unklar, teilte die Feuerwehr mit. Zwölf Personen seien von den Rettungskräften versorgt worden, sechs der Betroffenen seien mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 36 Rettungskräften in der Unterkunft auf der Invalidenstraße im Einsatz.