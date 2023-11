Berlin (dpa/bb) – Bei einer tätlichen Auseinandersetzung an einer U-Bahnstation in Berlin-Kreuzberg sind mehrere Männer verletzt worden. Ein 18-Jähriger wurde mit Schnittverletzungen im Gesicht von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dessen 20 und 22 Jahre Begleiter erlitten Platzwunden und Prellungen, die ambulant behandelt werden konnten. Auch ein 22-Jähriger der anderen Gruppe erlitt eine Schnittverletzung am Kopf, die im Krankenhaus genäht werden musste. Dessen 26 und 29 Jahre alten Begleiter lehnten eine Behandlung ab. Diese drei wurden in Gewahrsam genommen. Dabei habe der 26-Jährige den Einsatzkräften Widerstand geleistet, hieß es.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Gruppen am Dienstagabend auf einem Bahnsteig des U-Bahnhofs Kottbuser Tor aneinandergeraten. Nach einem zunächst verbalen Streit sollen sich die Männer wechselseitig mit Faustschlägen, Tritten und Schlägen mit Glasflaschen attackiert haben. Der 29-Jährige soll zudem ein Messer gezogen und Stichbewegungen ausgeführt haben.