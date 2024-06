Berlin (dpa/bb) – Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Staaken ist ein Mann verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 56-Jährige zu Fuß eine Straße überqueren und wurde dabei angefahren. Die 66 Jahre alte Autofahrerin hatte zuvor verkehrsbedingt gehalten und war daraufhin wieder losgefahren. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Mann eine Platzwunde an der Stirn. Der Polizei zufolge wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.