Berlin (dpa/bb) – Während der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz ist auch am Dienstag im ganzen Berliner Stadtgebiet mit umfangreichen Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Es wurden zwei Allgemeinverfügungen erlassen, die Berlin-Mitte und Teile von Charlottenburg-Wilmersdorf betreffen, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Betroffen sind sowohl der Kfz- als auch teilweise der Fußverkehr und die öffentlichen Verkehrsmittel. Der Überblick:

Bezirk Mitte

In Mitte sind zwischen 10 und 18 Uhr große Verkehrseinschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen geplant. Der Sicherheitsbereich ist nördlich von der Paulstraße begrenzt, nordwestlich vom Bellevue Ufer, südwestlich vom Großen Stern, südlich durch den Spreeweg/John-Foster-Dulles-Allee. Östlich endet die Zone an John-Foster-Dulles-Allee und am Großfürstenplatz.

Alle Anwohner und Berechtigten sollen zum Passieren des Bereichs ein Ausweisdokument beziehungsweise ihren Dienst- oder Betriebsausweis dabeihaben.

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf

In Charlottenburg-Wilmersdorf ist von 13 bis 18 Uhr der Bereich zwischen Hardenbergplatz/Hardenbergstraße/Joachimsthaler Straße, Joachimsthaler Straße/Kantstraße, Kantstraße/Joachimsthaler Straße und Budapester Straße/Kantstraße/Hardenbergstraße als Sicherheitszone eingestuft. Innerhalb der Sperrzone wird der gesamte Fahrzeug- und teilweise auch der Fußverkehr eingeschränkt.

Die Hardenbergstraße und Budapester Straße sind dann in beiden Richtungen zwischen Kurfürstenstraße und Fasanenstraße für Autos gesperrt. Die Hardenbergstraße wird in Richtung Zoologischer Garten bereits ab Ernst-Reuter-Platz gesperrt. Bis Mittwochabend ist die Jafféstraße in Westend in beiden Richtungen zwischen Messedamm und Heerstraße für den Kfz-Verkehr nicht befahrbar.

Öffentliche Verkehrsmittel

Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind von den Einschränkungen betroffen. Die Berliner S-Bahn hat daher die Fahrpläne auf einigen Linien angepasst. Die BVG warnt vor erheblichen Einschränkungen vor allem im Busverkehr.

Mit dem Hardenbergplatz und der Haltestelle Zoologischer Garten ist der zentrale Busknoten in der westlichen Innenstadt von den Sperrungen betroffen. Auch auf dem Messedamm und am Spreeweg in Tiergarten kommt es zu Sperrungen. Bei der U-Bahn werden zwei Ausgänge des Bahnhofs Bundestag vorübergehend geschlossen.

Die Maßnahmen sollen großteils bis Dienstagnachmittag bestehen. Fahrgäste werden gebeten, sich online über Änderungen zu informieren.