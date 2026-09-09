Berlin (dpa/bb) – Wegen des Staatsbesuchs des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed Bin Zayed, müssen sich Berliner und Berlinerinnen bis Freitag auf Einschränkungen im Straßenverkehr einstellen. Um den Breitscheidplatz im Ortsteil Charlottenburg kommt es unter anderem zu Sperrungen, wie die Verkehrsinformationszentrale auf Bluesky mitteilte. Da der Staatsgast eine hohe Sicherheitsstufe hat, wird er von einem großen Polizeieinsatz begleitet. Entsprechend werden Fahrtwege und die Unterkunft streng bewacht.

Laut einer Pressemitteilung trifft sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Donnerstag mit dem Staatspräsidenten. Demnach sollen unter anderem der Ausbau der strategischen Partnerschaft, die Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen sowie ein gemeinsames Engagement für Frieden und Stabilität im Nahen und Mittleren Osten im Vordergrund des Gesprächs stehen.



