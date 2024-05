Berlin (dpa/bb) – Autofahrer müssen sich am Dienstag auf einige Einschränkungen auf Berlins Straßen einstellen. Wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte, gab es in Biesdorf auf dem Blumberger Damm einen Wasserrohrbruch. Hier wird die Straße voraussichtlich bis Anfang Juni in Richtung der Köpenicker Straße im Bereich zwischen Elisabethstraße und Cecilienstraße für Auto- und Radfahrer gesperrt bleiben.

Auf der Siemensstraße in Oberschöneweide beginnen in Höhe Nalepastraße/Wilhelminenhofstraße am Dienstagmorgen Kanalarbeiten. Bis voraussichtlich zum 23. Mai werden in dem Bereich auf der Siemensstraße kein Linksabbiegen und auf der Wilhelminenstraße ausschließlich das Links- und Rechtsabbiegen möglich sein.

Außerdem werden zwischen 10 und 13 Uhr Reinigungsarbeiten an der Hochstraße im Bereich An der Wulheide/Rummelsburger Straße durchgeführt. Für den Zeitraum wird die Brücke über die Kreuzung Treskowallee/Edisonstraße stadteinwärts gesperrt.