Berlin (dpa/bb) – Heute (Donnerstag) beginnt der Verkauf von Feuerwerk für Silvester. An drei Tagen gibt es offiziell Feuerwerk der Kategorie F2 im Handel – das sind Böller, Raketen und Feuerwerksbatterien. Die Berliner Polizei hat vorab bereits auf die Böllerverbotszonen zu Silvester hingewiesen. Diese liegen am Alexanderplatz, im Bereich des Steinmetzkiezes in Schöneberg und auf einem Teil der Sonnenallee sowie angrenzender Nebenstraßen. Das Verbot gilt vom Silvesterabend um 18 Uhr bis Neujahr um 6 Uhr.