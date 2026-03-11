Berlin (dpa) – Nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Laut einem Zeitungsbericht sollen Sozialarbeiter der Einrichtung den Fall nicht an die Polizei gemeldet haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, die Prüfung stehe noch am Anfang. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden.

Innensenatorin Iris Spranger (SPD) bestätigte Angaben aus einem Bericht der «Bild»-Zeitung, wonach das Landeskriminalamt (LKA) das Handy eines beschuldigten Jugendlichen beschlagnahmten.





Die Kriminalpolizei soll demnach erst von dem Fall erfahren haben, als sich die betroffene 16-jährige Schülerin einer Präventivbeamtin der Polizei anvertraute. Diese schaltete das LKA ein. Von dem Jugendzentrum lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Innensenatorin: Polizei ist sofort aktiv geworden

Spranger sagte: «Die Polizei hat sofort reagiert.» Das LKA ermittele in dem Fall. Berichte über den Fall sollen so stimmen, sagte sie und betonte: «Was nicht funktioniert hat, müssen der Bezirk, die zuständige Stadträtin und die Senatsverwaltung wirklich klären. Aufklärung wäre da sehr, sehr wichtig.» Auch Polizeipräsidentin Barbara Slowik Meisel erklärte, die Kriminalpolizei sei sofort aktiv geworden, als sie informiert worden sei.

Laut «Bild» wurde die Schülerin im Januar von mehreren Jungen in einen hinteren Raum getragen, auf eine Couch geworfen und von den Jugendlichen sexuell belästigt. Erst als eine Mitarbeiterin gekommen sei, hätten sie von dem Mädchen abgelassen. Später soll sie berichtet haben, sie sei bereits im vergangenen Jahr in dem Jugendzentrum vergewaltigt worden.