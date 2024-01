Berlin (dpa/bb) – Nach der Anzeige einer Vergewaltigung im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg hat die Berliner Polizei für die Aufklärung um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten. Eine 29-Jährige hatte die Tat angezeigt, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Laut ihrer Anzeige habe sie sich nach der Vergewaltigung dem Übergriff in der Nacht zum 31. Dezember durch drei Männer entziehen und flüchten können.

Diesen Monat soll am Landgericht Berlin der Prozess gegen drei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren beginnen, die im Juni 2023 im Görlitzer Park ein Ehepaar überfallen und die Frau zum Oralverkehr genötigt haben sollen. Als sich die 27-Jährige wehrte, stießen die Männer sie laut Anklage zu Boden. Einer soll sie dann vergewaltigt haben. Ihnen wird besonders schwere Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung und besonders schwerer Raub vorgeworfen.

Der Fall im Juni hatte erneut eine Diskussion über Sicherheitsmaßnahmen im Görlitzer Park ausgelöst, der vor allem wegen des Drogenhandels zu den Kriminalitätsschwerpunkten in Berlin gehört. Ein Zaun um die Anlage soll helfen, dies zu ändern. Allerdings kommt dieser später als zunächst von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) angekündigt. Zuletzt hieß es, Baubeginn sei im ersten Quartal 2024 geplant.