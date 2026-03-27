Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Ein Wechsel aus Sonne und Regen prägt das Wochenende in Berlin und Brandenburg. In den Nächten kann dieser bei frostigen Werten teilweise überfrieren und für glatte Straßen sorgen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

So startete der Freitag mit minus zwei bis minus fünf Grad, im Nordwesten ist örtlich Glätte möglich. Tagsüber steigen die Temperaturen auf maximal acht bis elf Grad. Ab dem Mittag setzt gebietsweise Regen ein. Die Nacht auf Samstag bleibt bei einem Grad in der Prignitz und minus fünf Grad im Süden und Südosten Brandenburgs wieder verbreitet trocken.





Sonne, Wolken, Regen und dann alles wieder von vorn

Am Wochenende zeigt sich das Wetter wechselhaft. Dabei kommt die Sonne nur zeitweise heraus und immer wieder ziehen Regenwolken auf. Am Samstag bleibt es bei maximal 13 Grad nur im Süden Brandenburgs trocken. Bei bis zu zehn Grad in Berlin sowie sieben Grad im Nordwesten sollte man den Regenschirm nicht zu Hause lassen. Bis in die Nacht breiten sich die Schauer weiter aus, örtlich ist erneut Frost in Bodennähe möglich.

Der Sonntag wird insgesamt ruhiger: Es bleibt überwiegend trocken, auch wenn sich die Sonne nur selten zeigt. Die Temperaturen liegen zwischen neun und elf Grad. In der Nacht wird es mit Werten knapp über dem Gefrierpunkt milder als zuvor.