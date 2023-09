Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat einen mutmaßlichen Straftäter im Wedding nach einer versuchten Flucht bei einer Verkehrskontrolle festgenommen. Im Auto fanden die Beamten Geld in fünfstelliger Höhe und Goldschmuck, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie hat den Verdacht, dass die Wertsachen aus Straftaten stammen. Gegen den 32-jährigen Fahrer lag bereits ein Strafbefehl vor.

Der Festnahme war ein Fluchtversuch vorangegangen: Polizisten stoppten den Angaben zufolge den Wagen am Donnerstagabend bei einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer hielt nicht an, überfuhr eine rote Ampel und gefährdete durch seine Fahrweise Fußgänger auf einem Supermarktparkplatz. An der Ausfahrt kollidierte der Wagen auch noch fast mit einem anderen Auto.

Etwas weiter sprangen der 32-Jährige und sein Beifahrer aus dem noch rollenden Auto und flohen weiter zu Fuß. Während der Beifahrer entkam, schnappten die Polizeibeamten schließlich den Fahrer. Der 32-Jährige ist in Gewahrsam gekommen. Der Wagen wurde beschlagnahmt, da er den Polizeiangaben zufolge im Rahmen einer anderen Fahndung gesucht worden war.