Heiligengrabe (dpa) – Nach einer Verfolgungsjagd durch drei Bundesländer hat die Polizei einen Mann in Brandenburg vorläufig festgenommen. Der 41 Jahre alte Fahrer sollte am frühen Dienstagmorgen in Schleswig-Holstein nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern für eine Kontrolle anhalten, berichtete die Brandenburger Polizei. Stattdessen ergriff der Mann laut Polizei die Flucht – warum, ist bisher unklar. Er fuhr demnach auf der Autobahn 24 mit hohem Tempo erstmal nach Mecklenburg-Vorpommern und dann weiter nach Brandenburg. Das Auto soll er in Hamburg gestohlen haben.

Polizeibeamte aus allen drei Bundesländern verfolgten ihn. Bei Pritzwalk in der Prignitz verließ der 41-Jährige die Autobahn, bevor er das Fahrzeug in Heiligengrabe (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) abstellte und zu Fuß weiter flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte setzten einen Polizeihubschrauber ein, doch der mutmaßliche Täter wurde demnach erst etwa zwei Stunden später an einem Supermarkt vorläufig festgenommen. Während der Verfolgungsjagd in Brandenburg verunglückte ein Polizeiauto nach Angaben der Beamten. Eine Polizistin sei leicht verletzt worden, der Schaden am Fahrzeug werde auf 80.000 Euro geschätzt.