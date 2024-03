Berlin (dpa/bb) – Der Verein Global Goals für Berlin will mit einem Infopunkt im Europa-Center für die Idee einer Weltausstellung (Expo) in der Hauptstadt im Jahr 2035 werben. Der erste von insgesamt zwölf geplanten «Expo Stores» wurde am Mittwoch unter anderem in Anwesenheit von Gastredner und Fernsehmoderator Eckart von Hirschhausen eröffnet. Interessierte könnten sich dort künftig zum Beispiel über Konzepte für eine nachhaltige Weltausstellung in Berlin informieren, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Die Läden sollen einer Mitteilung des Vereins zufolge ein Ort des Dialogs und der Partizipation werden. Geplant sei, in jedem der zwölf Stadtbezirke einen «Expo Store» zu eröffnen. CDU und SPD hatten sich bei ihren Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt, die Idee einer Expo 2035 in Berlin zu prüfen.

Global Goals für Berlin will laut eigenen Angaben die Hauptstadt so schnell wie möglich klimaneutral machen sowie bis 2035 möglichst alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen erreichen. «Die Umsetzung und Erfolge sollen in einer ersten nachhaltigen Expo 2035 in der ganzen Stadt an realen Orten gemeinsam mit der Stadtgesellschaft präsentiert werden.»