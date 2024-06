Berlin (dpa/bb) – In etwa jeder zehnten Berliner Kita drohen am Donnerstag Einschränkungen bei der Kinderbetreuung. Die Gewerkschaft Verdi ruft rund 7600 Beschäftigte der kommunalen Kindertagesstätten zu einem Warnstreik auf, um ihrer Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und Entlastung der Mitarbeiter Nachdruck zu verleihen. Betroffen sind 282 Kitas der Berliner Eigenbetriebe, in denen rund 35.000 Kinder betreut werden.

«Es ist davon auszugehen, dass einige Kitas schließen», sagte ein Verdi-Sprecher. Wie viele betroffen seien, sei offen. Zwischen der Gewerkschaft und dem Land als Arbeitgeber wurde keine Vereinbarung über eine Notbetreuung der Kinder geschlossen. Manche Eltern müssen sich gegebenenfalls also Alternativen für ihre Kleinen überlegen.

Die Gewerkschaft fordert einen Tarifvertrag, der die pädagogische Qualität in den Kitas sichert und Entlastung schafft. Unter anderem sollen dort Regelungen zur Gruppengröße, zum Ausgleich von Belastungen und für eine bessere Ausbildung festgehalten werden. Der Senat lehnt Gespräche darüber bisher ab und verweist darauf, dass Berlin Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) sei und hier keinen Alleingang vollziehen könne.

Insgesamt gibt es in Berlin laut Bildungsverwaltung rund 2900 Kitas, die oft von freien Trägern betrieben werden. Etwa 165.000 Kinder werden dort betreut.