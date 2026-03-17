Cottbus/Lausitz (dpa/bb) – Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag in Cottbus und der Lausitz zu einem ganztägigen Streik bei zwei Entsorgungsunternehmen auf. Verdi teilte mit, man habe den Streik nach einer ergebnislosen dritten Verhandlungsrunde mit der Geschäftsführung der ALBA Cottbus und der ALBA Lausitz geplant.

Hintergrund ist ein Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft und den Unternehmen, bei dem bislang keine Einigung erzielt werden konnte. Verdi wolle nun mit dem Streik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen: «Mit dem Streik zeigen die Beschäftigten, wie wichtig ihre Arbeit ist und dass sie allmählich die Geduld mit der Geschäftsführung verlieren. Wir hoffen, dass die Geschäftsführung das Signal versteht und ihr Angebot bei der nächsten Verhandlung deutlich verbessert», erklärte der Verdi-Gewerkschaftssekretär Lion Bintz.





Ausfälle und Verzögerungen

Durch den Streik kommt es voraussichtlich zu Ausfällen oder Verzögerungen bei der Müllabfuhr sowie der Abfallentsorgung und Straßenreinigung. Zudem können Wertstoff- und Recyclinghöfe geschlossen bleiben. Auch Sperrmüll- und Sonderabfuhrtermine könnten verschoben werden.

Die ALBA Cottbus und die ALBA Lausitz beschäftigen gemeinsam rund 220 Mitarbeitende an verschiedenen Standorten und in unterschiedlichen Gesellschaften.